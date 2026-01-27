Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|
27.01.2026 21:15:32
Why Paccar Stock Dropped Today
Shares of semi-truck manufacturer Paccar (NASDAQ: PCAR) stock slipped 1.9% through 2:50 p.m. ET Tuesday despite delivering an earnings beat this morning. Analysts forecast Paccar to earn $1.05 per share on sales of $6.1 billion in Q4 2025, but the company actually earned $1.06 per share on sales of $6.8 billion.So why aren't investors impressed? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!