Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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30.06.2026 00:23:28
Why Palantir Stock Is Up Today
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) gained on Monday after the data analytics leader announced a strategic collaboration with semiconductor colossus Nvidia (NASDAQ: NVDA). Image source: The Motley Fool.Palantir will help U.S. government agencies run Nvidia's Nemotron models in secure environments. The two tech giants will provide an "intelligent engine" to train, deploy, and improve these powerful artificial intelligence (AI) models while ensuring customers retain control of their data and intellectual property.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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29.06.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|Palantir-Aktie stoppt Talfahrt: Cathie Wood kauft den Dip (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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25.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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