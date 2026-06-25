Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
25.06.2026 19:12:12
Why Palantir Stock Just Set a 52-Week Low
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock, one-time star of the defense technology industry, tumbled 5.2% through 12:50 p.m. ET Thursday. In fact, earlier in the morning, the company briefly set a new 52-week low share price of $106.39.And here's the weird thing: It dropped not on bad news but on good news.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
25.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|52-Wochen-Tief bei Palantir: Wie attraktiv ist die Aktie aktuell? (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|99,24
|5,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.