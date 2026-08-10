Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
10.08.2026 05:55:47
Why Palantir Stock Skyrocketed This Past Week
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) rose nearly 40% last week after the data analytics leader reported stunning artificial intelligence (AI)-fueled growth metrics.Image source: The Motley Fool.Palantir's second-quarter revenue soared 93% year over year to $1.9 billion. The gains were driven by a 90% jump in U.S. government revenue to $809 million and a 149% surge in U.S. commercial revenue to $764 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Palantir-Aktie nach Kurssprung: Cathie Woods ARK Invest verkauft erneut Anteile (finanzen.at)
|
04.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Palantir springt um 30 Prozent hoch - KI-Fantasie neu belebt (dpa-AFX)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|145,94
|-1,87%