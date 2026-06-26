Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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26.06.2026 22:50:52
Why Palantir Stock Soared Today
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock moved higher in Friday's trading. The company's share price rose 5.3% in the daily session amid roughly flat trading for the S&P 500 and a 0.2% drop for the Nasdaq Composite. While many artificial intelligence (AI) chip stocks are getting hit with pullbacks today, there appears to be some investor rotation into high-profile AI software plays. Even though the stock is bouncing today, it's still down roughly 36% across 2026's trading and 45% from its all-time high. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.06.26
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