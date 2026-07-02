Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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02.07.2026 17:42:49
Why Palantir Technologies Stock Charged Higher Today
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock hit the ground running Thursday, climbing as much as 5.7%. As of 11:38 a.m. ET, the stock was still up 3.1%.The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) software and data mining specialist higher was bullish commentary by a Wall Street analyst.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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11:16
|Top official recuses herself from NHS Palantir contract decision after business links (Financial Times)
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02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)