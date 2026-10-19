Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
19.10.2026 18:31:07
Why Palantir Technologies Stock Rallied Today
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stock was sharply higher Monday morning, gaining as much as 5.9%. As of 12:19 p.m. ET, the stock was still up 5.5%.
The catalyst that sent the data-mining and artificial intelligence (AI) software specialist higher was a new partnership that expands the availability of its technology.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Palantir stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|171,86
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.