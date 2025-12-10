Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

10.12.2025 16:10:41

Why Photronics Stock Ripped Higher Today

Photronics (NASDAQ: PLAB) stock, which makes "photomasks" (devices for laying out circuit designs on semiconductor wafers) for the semiconductor industry, shocked investors with a big earnings beat this morning -- and the stock is up 46.5% as of 9:45 a.m. ET.Analysts forecast Photronics would earn only $0.44 per share on $204.5 million in Q4 2025, but the company actually earned $0.60 per share, with sales of $215.8 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
