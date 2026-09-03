Phreesia Aktie
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
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04.09.2026 01:21:29
Why Phreesia Stock Tumbled Today
Next-generation healthcare tech stock Phressia (NYSE: PHR) was looking quite under the weather on Thursday. After it published its latest set of quarterly figures just after market close the day before, its equity was hit by a determined sell-off. It closed down more than 6% on Thursday.Phreesia, which automates numerous processes underpinning the patient-doctor relationship, posted revenue of $129.5 million in its second quarter of fiscal 2027. That bettered the year-ago result by 10%, and was on the back of a 6% rise in the average number of healthcare services clients (AHSCs, a crucial metric for the company). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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