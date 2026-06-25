QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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26.06.2026 00:00:14
Why Qualcomm Stock Popped Today
Shares of Qualcomm (NASDAQ: QCOM) rose on Thursday after the chipmaker unveiled its new artificial intelligence (AI)-fueled growth targets. Image source: The Motley Fool.Qualcomm has long been a dominant supplier of processors for smartphones. It's a large and lucrative market, but its pace of expansion pales in comparison to explosive growth markets like AI data centers. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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