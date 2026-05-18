Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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18.05.2026 16:29:49
Why Rocket Lab Stock Popped Then Dropped
SpaceX IPO excitement is reaching a fever pitch, driving space stock prices up sharply this morning -- in the case of Rocket Lab (Nasdaq: RKLB), even absent other news.Rocket Lab stock, the tiny rocket launcher that's been described as a mini-SpaceX (or even a chance to buy a SpaceX lookalike back when it was still small), jumped nearly 11% out of the gate this morning before reversing and giving back nearly all its gains. As of 10:05 a.m. ET Rocket Lab is up 3%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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