Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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11.11.2026 16:31:53
Why Sandisk Stock Popped Today
A strong earnings report from AI cloud provider CoreWeave (NASDAQ:CRWV) last night is lifting shares of AI data center memory chip provider Sandisk (NASDAQ:SNDK) this morning.
As of 10:10 a.m. ET, CoreWeave stock is up 20.3% -- and Sandisk is up 13%.
Image source: Getty Images.
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