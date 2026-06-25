Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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25.06.2026 16:20:00

Why Sandisk Stock Soared Today

Computer memory specialist Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock surged 11.2% Thursday morning after archrival Micron (NASDAQ: MU) crushed analyst forecasts for its fiscal Q3 earnings.Wall Street had expected Micron to earn $20.78 per share, adjusted for one-time items, on $35.8 billion in quarterly sales. Micron actually earned $25.11 per share, and its sales quadrupled year over year to $41.5 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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