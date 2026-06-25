Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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25.06.2026 16:20:00
Why Sandisk Stock Soared Today
Computer memory specialist Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock surged 11.2% Thursday morning after archrival Micron (NASDAQ: MU) crushed analyst forecasts for its fiscal Q3 earnings.Wall Street had expected Micron to earn $20.78 per share, adjusted for one-time items, on $35.8 billion in quarterly sales. Micron actually earned $25.11 per share, and its sales quadrupled year over year to $41.5 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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18:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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25.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
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25.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)