ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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18.05.2026 21:23:55
Why ServiceNow Rallied Today, Even As Tech Stocks Fell
Shares of enterprise software giant ServiceNow (NYSE: NOW) rallied roughly 8.4% on Monday as of 3:23 p.m. EDT.ServiceNow has been a casualty of the "SaaS-pocalypse" this year, in which the emergence of AI agents, especially Claude Code from AI firm Anthropic, is prompting investors to consider whether new AI companies could disrupt traditional enterprise software-as-a-service stocks. Despite a declining stock price, ServiceNow has continued to deliver solid growth numbers, while its management has maintained that it sees AI as an opportunity, not a risk. Today, one Wall Street analyst agreed, issuing a very positive note on the stock. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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