ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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27.08.2026 21:09:18
Why ServiceNow Rallied Today
Shares of enterprise software giant ServiceNow (NYSE: NOW) rallied 9.2% on Thursday as of 1:26 p.m. EDT.ServiceNow didn't report any news today, but its close peer Salesforce (NYSE: CRM) reported earnings last night.Both stocks had been punished earlier this year, as the emergence of agentic AI spurred fears that the new capability would disrupt the software sector, in what has been called the "SaaS-pocalypse." However, Salesforce's outstanding earnings report last night appeared to allay those fears.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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