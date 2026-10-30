ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
30.10.2026 13:17:01
Why ServiceNow Stock Plunged This Week
A disappointing forecast for fourth-quarter current backlog growth sent ServiceNow (NYSE:NOW) tumbling this week despite management raising full-year artificial intelligence revenue targets. Through the Oct. 29, 2026 close, the stock was down 31%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
ServiceNow stock closed at $109.67 on Thursday, Oct. 29. From the Oct. 23 close on the previous Friday, the S&P 500 gained 1.3%, and the Nasdaq-100 was up 1.5%.
In its third-quarter financial results reported Wednesday, Oct. 28, ServiceNow generated $4.1 billion in total revenue, up 20.5% year over year, while subscription revenue rose 21% to nearly $4 billion. Adjusted earnings per share came in at $1.00, missing the $1.02 consensus estimate.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|ServiceNow-Aktie im Sinkflug: So fielen die Quartalszahlen aus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
29.10.26
|AKTIEN IN FOKUS: Software-Anleger schwer enttäuscht von ServiceNow und Fortinet (dpa-AFX)
|
29.10.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ServiceNow Inc
Aktien in diesem Artikel
|ServiceNow Inc
|94,00
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.