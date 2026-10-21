Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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21.10.2026 21:18:02
Why Super Micro Computer Stock Popped Today
Shares of Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) leaped on Wednesday after the server maker announced preliminary financial results.
Image source: Getty Images.
Supermicro expects to report revenue of $18.5 billion to $19.5 billion in its fiscal 2027 first quarter, which ended on Sept. 30. That's significantly above management's prior forecast of $14.5 billion to $15.5 billion and Wall Street's projections of roughly $15 billion.
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