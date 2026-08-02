Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

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02.08.2026 18:44:19

Why Teva Pharmaceutical Stock Surged This Week

Teva Pharmaceutical (NYSE: TEVA) stock closed out the last week of trading with significant gains, rising roughly 12.3% across the stretch. The S&P 500 gained 0.2% over the same period, and the Nasdaq Composite was up approximately 0.5%. Teva published its second-quarter report after the market closed on July 29, posting mixed results. While earnings for the period came in below Wall Street's target, the company delivered some news that excited investors. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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