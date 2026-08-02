Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|
02.08.2026 18:44:19
Why Teva Pharmaceutical Stock Surged This Week
Teva Pharmaceutical (NYSE: TEVA) stock closed out the last week of trading with significant gains, rising roughly 12.3% across the stretch. The S&P 500 gained 0.2% over the same period, and the Nasdaq Composite was up approximately 0.5%. Teva published its second-quarter report after the market closed on July 29, posting mixed results. While earnings for the period came in below Wall Street's target, the company delivered some news that excited investors. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|
31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.07.26