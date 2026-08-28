Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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28.08.2026 18:07:08
Why The Gap Stock Popped Today
Clothing chain The Gap (NYSE: GAP) stock soared 13% through 11:35 a.m. ET Friday after exceeding analyst targets for earnings last night.Heading into its Q2 report, Wall Street had Gap pegged for a $0.49 per share profit on sales of $3.7 billion. Gap met the sales forecast and beat on earnings, reporting pro forma profit of $0.52 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Gap Inc.
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
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26.08.26
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26.08.26
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26.08.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.