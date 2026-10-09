Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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09.10.2026 18:35:46
Why Verizon Stock Just Crashed
Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) announced a major deal to buy spectrum for satellite communications services yesterday. SpaceX investors seem pleased with the news, and its stock is up 1.3%. But Verizon (NYSE:VZ) investors aren't at all happy.
Verizon stock is down 9.3% as of 12:15 p.m. ET.
Image source: Getty Images.
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