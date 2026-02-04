Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|
04.02.2026 05:01:20
Why Woodward Stock Popped Today
Shares of Woodward (NASDAQ: WWD) rose on Tuesday after the aerospace and defense supplier reported strong quarterly growth metrics. By the close of trading, Woodward's stock price was up more than 13%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodward Inc.
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.02.26
|Ausblick: Woodward präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: Über diese Dividende können sich Woodward-Anleger freuen (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)