Wiener Börse-Handel ATX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Wenig verändert zeigte sich der ATX am Dienstagabend.

Letztendlich schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 3 560,42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 114,073 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,037 Prozent fester bei 3 565,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 564,38 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 592,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 558,60 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 3 535,79 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 3 455,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, den Stand von 3 258,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,35 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 2,52 Prozent auf 44,68 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), Verbund (+ 0,99 Prozent auf 71,60 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 28,85 EUR) und Telekom Austria (+ 0,37 Prozent auf 8,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Raiffeisen (-3,92 Prozent auf 17,38 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,94 Prozent auf 112,20 EUR), Andritz (-1,63 Prozent auf 51,40 EUR), voestalpine (-1,26 Prozent auf 25,12 EUR) und Wienerberger (-1,18 Prozent auf 33,56 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 946 317 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,267 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

