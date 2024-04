Wiener Börse-Handel ATX gibt am Nachmittag nach

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,19 Prozent tiefer bei 3 543,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 114,370 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 3 586,20 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 585,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 539,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 590,29 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,655 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der ATX einen Stand von 3 378,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, stand der ATX noch bei 3 421,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 3 195,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 3,85 Prozent zu Buche. Bei 3 598,65 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,09 Prozent auf 46,45 EUR), Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 42,88 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,52 Prozent auf 116,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,20 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen BAWAG (-6,50 Prozent auf 56,10 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 33,40 EUR), OMV (-2,32 Prozent auf 42,86 EUR), Raiffeisen (-2,19 Prozent auf 17,87 EUR) und AT S (AT&S) (-2,13 Prozent auf 18,81 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 259 903 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,798 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

