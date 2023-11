Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Donnerstagmittag in Grün

Der ATX Prime gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,61 Prozent stärker bei 1 570,45 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,018 Prozent fester bei 1 545,78 Punkten, nach 1 545,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 545,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 574,18 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 3,37 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 02.10.2023, einen Stand von 1 579,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 612,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, stand der ATX Prime noch bei 1 494,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,837 Prozent abwärts. Bei 1 789,53 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 513,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,34 Prozent auf 26,32 EUR), Andritz (+ 6,64 Prozent auf 45,00 EUR), Lenzing (+ 4,23 Prozent auf 38,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,66 Prozent auf 113,40 EUR) und Warimpex (+ 3,42 Prozent auf 0,76 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,45 Prozent auf 4,78 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (-0,97 Prozent auf 81,50 EUR), ZUMTOBEL (-0,87 Prozent auf 5,70 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 28,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 166 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,488 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

