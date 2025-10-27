Palfinger Aktie

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

Kursverlauf 27.10.2025 09:29:37

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Heute geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,18 Prozent auf 2 336,01 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 2 331,75 Punkten in den Handel, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 341,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 331,51 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 2 297,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 1 784,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 27,94 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), Semperit (+ 1,54 Prozent auf 13,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,37 Prozent auf 7,42 EUR) und Frequentis (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Palfinger (-3,70 Prozent auf 31,25 EUR), Polytec (-2,61 Prozent auf 2,99 EUR), FACC (-1,80 Prozent auf 8,71 EUR) und ZUMTOBEL (-0,77 Prozent auf 3,87 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 860 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 31,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

