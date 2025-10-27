Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Kursverlauf
|
27.10.2025 09:29:37
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,18 Prozent auf 2 336,01 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 2 331,75 Punkten in den Handel, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 341,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 331,51 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 2 297,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 1 784,76 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 27,94 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), Semperit (+ 1,54 Prozent auf 13,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,54 Prozent auf 19,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,37 Prozent auf 7,42 EUR) und Frequentis (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Palfinger (-3,70 Prozent auf 31,25 EUR), Polytec (-2,61 Prozent auf 2,99 EUR), FACC (-1,80 Prozent auf 8,71 EUR) und ZUMTOBEL (-0,77 Prozent auf 3,87 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 860 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 31,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wolford AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|ATX Prime-Handel aktuell: So performt der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Montagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
24.10.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.10.25
|EQS-AGM: Wolford AG: Convocation of an Extraordinary General Meeting pursuant to §107 (3) AktG (EQS Group)
Analysen zu Wolford AGmehr Analysen
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.12.15
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|31,20
|1,30%
|Erste Group Bank AG
|83,65
|-0,59%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|25,00
|0,20%
|FACC AG
|8,71
|-0,57%
|Frequentis
|74,60
|0,81%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,50
|-2,69%
|Marinomed Biotech AG
|20,50
|0,00%
|OMV AG
|46,98
|1,82%
|Palfinger AG
|32,50
|0,62%
|Polytec
|3,00
|-1,64%
|Semperit AG Holding
|12,90
|0,00%
|Wolford AG
|3,42
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|3,67
|-3,93%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 336,95
|-0,03%