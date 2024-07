Wiener Börse-Handel ATX zum Start leichter

Der ATX gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent leichter bei 3 695,98 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 119,487 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 3 705,95 Punkten, nach 3 706,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 693,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 705,95 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 534,45 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2024, den Wert von 3 539,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 161,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 0,32 Prozent auf 77,35 EUR), OMV (+ 0,25 Prozent auf 39,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 109,60 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 26,65 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-1,35 Prozent auf 33,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,09 Prozent auf 36,35 EUR), AT S (AT&S) (-1,05 Prozent auf 20,80 EUR), BAWAG (-0,83 Prozent auf 65,75 EUR) und Erste Group Bank (-0,69 Prozent auf 46,22 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 26 120 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,786 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at