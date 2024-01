Wiener Börse-Handel: So performt der ATX am Nachmittag

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 3 335,30 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 112,970 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 3 327,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 327,04 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 317,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 340,36 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,87 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 18.12.2023, bei 3 364,36 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 3 105,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, betrug der ATX-Kurs 3 341,94 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,25 Prozent abwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 2,23 Prozent auf 46,66 EUR), voestalpine (+ 1,43 Prozent auf 26,88 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,11 Prozent auf 23,58 EUR), Andritz (+ 0,84 Prozent auf 54,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,83 Prozent auf 19,52 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-1,90 Prozent auf 25,75 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 75,75 EUR), Österreichische Post (-0,79 Prozent auf 31,45 EUR), Telekom Austria (-0,75 Prozent auf 7,98 EUR) und OMV (-0,26 Prozent auf 37,75 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 188 337 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,342 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,72 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

