WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Profitables Raiffeisen-Investment? 07.11.2025 10:04:27

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Raiffeisen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 675,219 Raiffeisen-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 20 796,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 107,97 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 10,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
01.08.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
