ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen
Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 675,219 Raiffeisen-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 20 796,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 107,97 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 10,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.