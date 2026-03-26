Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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26.03.2026 13:00:00

Will Micron Technology Stock Split in 2026?

As investors continue to monitor the semiconductor industry's explosive growth, particularly in artificial intelligence (AI) memory solutions, an interesting question arises: Could Micron Technology (NASDAQ: MU) pursue a stock split in 2026?In my opinion, the answer is no. Strong demand for high-bandwidth memory (HBM) will continue pushing Micron's segments, but the company gains little strategic value from a stock split.Let's examine how splits work, the behavioral finance aspects often involved, and Micron's incentives or disincentives to act.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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