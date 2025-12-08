Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
08.12.2025 01:38:00
Will Tesla Stock Pop or Drop in 2026?
2025 isn't in the books just yet, but it's been another wild year for Tesla (NASDAQ: TSLA).Through Dec. 3, the electric vehicle (EV) maker that's now angling to be a physical artificial intelligence (AI) powerhouse is up 9%, putting it just slightly behind the S&P 500, which has gained 16% so far.However, it hasn't been a smooth ride for Tesla shareholders. As the chart below shows, the stock lost nearly 50% of its value early in the year due in part to backlash against the company because of CEO Elon Musk's work with the initiative known as the Department of Government Efficiency (DOGE), as well as weakening vehicle sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
