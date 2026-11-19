Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
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19.11.2026 22:23:26
Williams-Sonoma (WSM) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Nov. 19, 2026
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Nachrichten zu Williams-Sonoma Inc.
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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18.11.26
|Ausblick: Williams-Sonoma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.11.26
|S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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06.11.26
|S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.10.26
|S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Williams-Sonoma Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Williams-Sonoma Inc.
|198,55
|-10,88%
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