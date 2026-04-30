Xcel Energy Inc Q1 Income Rises

(RTTNews) - Xcel Energy Inc (XEL) released a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $556 million, or $0.89 per share. This compares with $483 million, or $0.84 per share, last year.

Excluding items, Xcel Energy Inc reported adjusted earnings of $567 million or $0.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.1% to $4.02 billion from $3.90 billion last year.

Xcel Energy Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $556 Mln. vs. $483 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.84 last year. -Revenue: $4.02 Bln vs. $3.90 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.04 To $ 4.16