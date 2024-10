XETRA-Handel DAX verbucht letztendlich Abschläge

Schlussendlich legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 19 435,61 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,865 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,348 Prozent fester bei 19 528,91 Punkten, nach 19 461,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 368,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 591,49 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Wert von 18 720,01 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.07.2024, einen Wert von 18 407,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der DAX einen Stand von 14 798,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 674,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 215,25 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,65 Prozent auf 141,28 EUR), Deutsche Bank (+ 1,23 Prozent auf 16,31 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 494,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,67 Prozent auf 57,38 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 476,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,04 Prozent auf 30,66 EUR), Brenntag SE (-1,93 Prozent auf 62,08 EUR), Allianz (-1,79 Prozent auf 295,80 EUR) und RWE (-1,68 Prozent auf 31,01 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 003 699 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

