XETRA-Handel LUS-DAX bewegt sich schlussendlich seitwärts

Am Montag schloss der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 17 760,50 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 662,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 763,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 16 958,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wurde der LUS-DAX auf 16 822,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 327,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,07 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,79 Prozent auf 27,64 EUR), Bayer (+ 2,07 Prozent auf 26,82 EUR), Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 13,01 EUR), Henkel vz (+ 1,54 Prozent auf 73,64 EUR) und QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 41,26 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Continental (-4,53 Prozent auf 66,96 EUR), Brenntag SE (-2,76 Prozent auf 78,08 EUR), Zalando (-2,52 Prozent auf 18,57 EUR), Sartorius vz (-2,05 Prozent auf 358,60 EUR) und Covestro (-1,95 Prozent auf 48,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 985 870 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 206,529 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

