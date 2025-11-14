Merck Aktie

Marktbericht 14.11.2025 15:59:09

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Der LUS-DAX notiert heute im Minus.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 1,00 Prozent schwächer bei 23 816,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 113,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 606,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Wert von 24 286,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 425,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 19 214,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 19,30 Prozent zu Buche. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 8,16 Prozent auf 109,30 EUR), Allianz (+ 1,49 Prozent auf 368,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,27 EUR), Siemens Healthineers (-0,16 Prozent auf 43,25 EUR) und EON SE (-0,16 Prozent auf 15,17 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Bayer (-5,56 Prozent auf 28,27 EUR), Merck (-3,83 Prozent auf 116,80 EUR), Deutsche Bank (-3,73 Prozent auf 31,72 EUR), Commerzbank (-3,66 Prozent auf 33,43 EUR) und Infineon (-3,34 Prozent auf 34,69 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 4 159 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 248,668 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten