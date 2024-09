XETRA-Handel LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr 0,84 Prozent auf 18 438,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 597,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 409,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 317,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 06.06.2024, einen Wert von 18 632,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Stand von 15 734,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 2,07 Prozent auf 29,58 EUR), Symrise (+ 1,48 Prozent auf 120,25 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 238,70 EUR), QIAGEN (+ 0,36 Prozent auf 40,40 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,27 Prozent auf 32,91 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-2,15 Prozent auf 25,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 485,30 EUR), Hannover Rück (-1,28 Prozent auf 253,60 EUR), Commerzbank (-1,20 Prozent auf 12,72 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,15 Prozent auf 38,58 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 523 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225,811 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,63 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

