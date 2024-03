XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Der LUS-DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:26 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 18 225,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 240,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 200,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 17 404,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 032,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,00 Prozent auf 510,40 EUR), Symrise (+ 1,54 Prozent auf 112,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,49 Prozent auf 100,60 EUR), BMW (+ 1,29 Prozent auf 105,46 EUR) und QIAGEN (+ 0,95 Prozent auf 40,37 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-0,89 Prozent auf 378,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 39,53 EUR), Brenntag SE (-0,46 Prozent auf 78,64 EUR), Fresenius SE (-0,40 Prozent auf 24,65 EUR) und Siemens (-0,27 Prozent auf 174,92 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 319 074 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 210,427 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,78 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at