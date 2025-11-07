XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der DAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 23 555,74 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,065 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 23 801,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 734,02 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 452,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 837,12 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,81 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 07.10.2025, einen Wert von 24 385,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der DAX mit 24 192,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, erreichte der DAX einen Stand von 19 362,52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,40 Prozent auf 1 749,00 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 86,14 EUR), Porsche Automobil (+ 1,72 Prozent auf 35,48 EUR), Henkel vz (+ 1,65 Prozent auf 72,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,51 Prozent auf 94,22 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-7,87 Prozent auf 22,24 EUR), Scout24 (-4,89 Prozent auf 93,30 EUR), Infineon (-3,52 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (-2,68 Prozent auf 101,80 EUR) und Siemens Healthineers (-2,26 Prozent auf 43,29 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 677 451 Aktien gehandelt. Mit 259,541 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at