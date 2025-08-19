XETRA-Handel MDAX zum Start leichter

Der MDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 30 983,58 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 320,403 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,036 Prozent tiefer bei 30 981,89 Punkten in den Handel, nach 30 993,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30 968,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 015,39 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 31 098,37 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 30 131,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, lag der MDAX noch bei 24 955,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,47 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 1,89 Prozent auf 7,67 EUR), TRATON (+ 1,09 Prozent auf 31,58 EUR), Bilfinger SE (+ 0,85 Prozent auf 94,65 EUR), Knorr-Bremse (+ 0,84 Prozent auf 89,75 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,84 Prozent auf 15,57 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil RENK (-2,98 Prozent auf 60,28 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 86,80 EUR), Nordex (-1,09 Prozent auf 21,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,08 Prozent auf 91,60 EUR) und EVOTEC SE (-1,04 Prozent auf 6,25 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 160 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 31,736 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at