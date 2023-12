XETRA-Handel SDAX liegt letztendlich im Minus

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent leichter bei 13 074,39 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 108,096 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,035 Prozent tiefer bei 13 140,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 145,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 194,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 074,39 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,767 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.11.2023, den Wert von 12 824,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 048,43 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.12.2022, den Wert von 12 316,78 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 8,19 Prozent zu. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 3,46 Prozent auf 11,06 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,54 Prozent auf 37,08 EUR), Grand City Properties (+ 2,17 Prozent auf 9,19 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,09 Prozent auf 35,22 EUR) und Drägerwerk (+ 1,61 Prozent auf 50,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Ceconomy St (-8,44 Prozent auf 2,06 EUR), thyssenkrupp nucera (-6,85 Prozent auf 14,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,90 Prozent auf 26,14 EUR), AUTO1 (-4,00 Prozent auf 4,68 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,10 Prozent auf 1,13 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 4 885 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 10,400 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at