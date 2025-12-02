flatexDEGIRO Aktie

31,54EUR -0,68EUR -2,11%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 14:18:37

flatexDEGIRO Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Finanzvorstand Benon Janos habe in einer positiven Botschaft den erneuerten Fokus des Online-Brokers auf kommerzielle Fortschritte und Innovationen nach der Beilegung regulatorischer Themen betont, schrieb Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Janos sehe das Unternehmen auf einem guten Weg zu den mittelfristigen Zielen, die ein attraktives Ergebniswachstum beinhalteten./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,44 € 		Abst. Kursziel*:
1,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,46%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten