flatexDEGIRO Aktie

32,12EUR -0,16EUR -0,50%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

27.11.2025 14:40:24

flatexDEGIRO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Broker habe erneut ein positives Update zum aktuellen Geschäftsverlauf abgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bekräftigt worden sei die Zuversicht für das Jahresende, gestützt auf eine starke Handelsaktivität und Produktdiversifizierung./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,86 € 		Abst. Kursziel*:
0,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

