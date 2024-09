XETRA-Handel TecDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone

Am Montag gibt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,68 Prozent auf 3 291,09 Punkte nach. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 541,462 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,325 Prozent leichter bei 3 302,79 Punkten, nach 3 313,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 289,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 307,41 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.08.2024, den Wert von 3 344,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 353,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 111,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 1,01 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,21 Prozent auf 122,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,70 Prozent auf 56,80 EUR), freenet (+ 0,98 Prozent auf 26,78 EUR), Nagarro SE (+ 0,27 Prozent auf 74,90 EUR) und HENSOLDT (+ 0,20 Prozent auf 30,64 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-3,73 Prozent auf 18,08 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,55 Prozent auf 13,59 EUR), Siltronic (-3,09 Prozent auf 65,90 EUR), AIXTRON SE (-2,38 Prozent auf 15,83 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,25 Prozent auf 65,10 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 821 961 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at