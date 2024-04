XETRA-Handel TecDAX fällt am Nachmittag

Wenig Veränderung ist am Donnerstagnachmittag in Frankfurt zu beobachten.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent tiefer bei 3 402,21 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 524,089 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent stärker bei 3 406,33 Punkten, nach 3 406,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 392,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 408,69 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,51 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 439,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 228,75 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.04.2023, einen Stand von 3 290,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,33 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell CompuGroup Medical SE (+ 7,99 Prozent auf 30,28 EUR), SMA Solar (+ 4,70 Prozent auf 51,70 EUR), CANCOM SE (+ 2,97 Prozent auf 30,46 EUR), Energiekontor (+ 0,75 Prozent auf 66,90 EUR) und Infineon (+ 0,41 Prozent auf 31,64 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-2,42 Prozent auf 108,80 EUR), QIAGEN (-1,06 Prozent auf 38,31 EUR), AIXTRON SE (-0,97 Prozent auf 23,40 EUR), TeamViewer (-0,89 Prozent auf 13,41 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,80 Prozent auf 37,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 348 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,669 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

