EQS-News: Die Nordex Group hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2025 an – basierend auf starken vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung
Hamburg, 27. Oktober 2025. Die Nordex Group hat heute eine Anhebung ihrer Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.
Die EBITDA-Marge wird nun im Bereich von 7,5 – 8,5% erwartet, verglichen mit der bisherigen Prognose von 5,0 – 7,0%. Diese Anpassung basiert auf der Auswertung der vorläufigen Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025 sowie der aktualisierten Gesamtjahresprognose.
Die verbesserte Prognose ist auf eine starke operative Umsetzung in beiden Geschäftsbereichen – Projekte und Service – sowie auf ein stabiles makroökonomisches Umfeld zurückzuführen.
Das vorläufige EBITDA im dritten Quartal 2025 erreichte 136 Millionen Euro bei einer Marge von 8,0% und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 72 Millionen Euro bzw. einer Marge von 4,3% im dritten Quartal 2024. Die Umsätze im Quartal werden voraussichtlich etwa 1.706 Millionen Euro betragen und liegen damit weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres (Q3/2024: 1.671 Millionen Euro). Diese Entwicklung spiegelt saisonale Effekte sowie temporäre lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider.
Nordex beendete das dritte Quartal mit 1.378 Millionen Euro an liquiden Mitteln, verglichen mit 1.151 Millionen Euro zum Jahresende 2024. Daraus ergibt sich ein Free Cashflow von 298 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2025 (9M/2024: Null). Nordex erwartet, dass die positive Free-Cashflow-Entwicklung im vierten Quartal anhält – teilweise getrieben durch zusätzliche Gewinne, eine starke Auftragseingangsdynamik und eine fortgesetzte Verbesserung des Working Capitals.
Alle weiteren Elemente der Jahresprognose bleiben unverändert:
„Unsere Teams haben im dritten Quartal außergewöhnlich gut geliefert, und die Ergebnisse spiegeln die Stärke unserer Umsetzung in den Bereichen Projekte und Service wider“, kommentiert José Luis Blanco, CEO der Nordex Group die Entwicklung die Prognoseanpassung. „Für den Rest des Jahres sind wir zuversichtlich, dass wir die Profitabilität im Vergleich zu 2024 deutlich steigern können und nun eine EBITDA-Marge von 7,5 bis 8,5% prognostizieren. Wir bleiben fokussiert auf profitables Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre.“
Nordex wird die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 4. November 2025 veröffentlichen.
Der Vorstand wird am 28. Oktober 2025, um 8:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren abhalten, um die vorläufigen Ergebnisse des dritten Quartals 2025 sowie die Hintergründe zur angehobenen EBITDA-Margenprognose für das Gesamtjahr 2025 vorzustellen.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.
