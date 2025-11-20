XETRA-SCHLUSS/DAX nach Nvidia-Zahlen auf Erholungskurs

DOW JONES--Etwas erholt haben sich am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX stieg um ein 0,5 Prozent auf 23.279 Punkte. Damit schloss er allerdings auch schon wieder deutlich unter dem Tageshoch, da hatte die Erleichterung über die guten Nivida-Zahlen den DAX vorübergehend knapp über 23.500 Punkte getrieben. "Die Anleger bleiben noch vorsichtig", so ein Marktteilnehmer auch mit Blick darauf, dass der DAX unter der zeitweise umkämpften 200-Tage-Linie schloss. Heraus ragten die Aktien von Siemens Energy, die anlässlich ihres Kapitalmarkttags zeitweise auf neue Allzeithochs stiegen. Von den jüngsten Abschlägen erholt zeigten sich mit kräftigen Aufschlägen Rheinmetall (+2,6%) und Qiagen (+3,6%).

Zeitweise beschleunigt wurde die Rally am Nachmittag auch von neuen US-Daten. Die Zinssenkungsfantasie nahm nach dem US-Arbeitsmarktbericht wieder etwas zu. Die Beschäftigung ist im September zwar kräftiger gestiegen als erwartet. Allerdings lag auch die Arbeitslosenquote mit 4,4 Prozent über der Erwartung von 4,3 Prozent, und die Beschäftigung für den August wurde nach unten revidiert.

Allerdings hatte die Erholung am Aktienmarkt neben Gewinnmitnahmen im späten Geschäft weitere Schönheitsfehler: Sie war zwar relativ breit angelegt. Die Autotitel litten aber unter einem Kurseinbruch von Valeo in Paris um 13 Prozent. Neben Renault und Stellantis gerieten daraufhin auch die deutschen Branchentitel unter Druck, besonders Porsche AG mit einem Minus von 3,7 Prozent.

Siemens Energy gewannen zum Schluss 2,9 Prozent. Das Unternehmen plant den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 6 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2028. eToro sieht darin ein Zeichen der neuen finanziellen Stärke. "Die wachsende Bedeutung von Energieversorgung für Rechenzentren macht das Unternehmen zu einem Profiteur des globalen KI- und Digitalisierungsbooms", so das Brokerhaus. Zudem signalisiere der Schritt, dass das Management den starken Kursanstieg als gerechtfertigt ansehe und weiteres Potenzial erwarte.

Bei Renk setzte sich die Korrektur zum Investorentag dagegen fort, die Aktie verlor weitere 3,5 Prozent. "Die Ziele sind zwar positiv, wie alle Rüstungstitel sind aber auch Renk hoch bewertet", sagte ein Marktteilnehmer, der von Gewinnmitnahmen sprach. Neben Rheinmetall konnten sich allerdings auch Hensodt nach den starken Kurseinbrüchen wieder etwas erholen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.278,85 +0,5% +16,3%

DAX-Future 23.302,00 +0,1% +14,1%

XDAX 23.258,92 +0,1% +17,2%

MDAX 28.443,45 -0,7% +12,0%

TecDAX 3.432,94 +0,3% +0,1%

SDAX 15.914,45 -0,3% +16,4%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,59 -1

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

