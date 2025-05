Xiaomi-Aktie schwächelt: Xiaomi bleibt wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Killer schuldig

Der chinesische Konzern Xiaomi wird am Donnerstag an der Börse abgestraft. Anleger zeigen sich überrascht von der spärlichen Informationspolitik.

• Trotz Ankündigung des neuen SUV YU7 keine Details zu Preis oder Vorbestellung• Anleger reagieren enttäuscht auf spärliche Informationen• Zweifel an Xiaomis EV-Strategie nehmen zu

Der Aufwärtstrend der Xiaomi-Aktie wird am Donnerstag unterbrochen: 2,11 Prozent verliert der Anteilsschein in Hongkong und wurde zuletzt bei 53,30 HKD gehandelt.

Anleger vermissen Informationen zum SUV-Launch

Dabei hatte das Technologieunternehmen zunächst positive Nachrichten für Anleger im Gepäck: Konzernchef Lei Jun hat in einem Beitrag auf Weibo die Markteinführung des neuen Elektro-SUV YU7 angekündigt. "Die Veröffentlichung des Xiaomi YU7 steht kurz bevor", so der Xiaomi-CEO, der zudem darauf verwies, dass es in diesem Bereich zwar große Konkurrenz gebe, er aber dem SUV aus eigenem Hause einen "unersetzlichen, einzigartigen Charme" bescheinige.

Weitere Details Mangelware

Mehr Informationen erhielten Anleger allerdings nicht - weder wurden offizielle Preise für das neue Fahrzeug kommuniziert, noch erhielten potenzielle Käufer weitere Details über einen möglichen Vorbestellungsprozess. "Investing.com" zufolge sorgte dies für Zweifel unter den Anlegern, insbesondere was die Strategie des Unternehmens zur Einführung von Elektrofahrzeugen angehe.

Xiaomi treibt Expansion in neuen Markt voran

Mit dem YU7 tritt Xiaomi in direkte Konkurrenz zu Teslas Model Y, der derzeit den Markt in diesem Segment anführt. Nach dem SU7 ist es das zweite Fahrzeug der Chinesen, mit dem man den stark umkämpfen Elektro-SUV-Markt in China in Angriff nehmen will.

Anfang Mai gab das Unternehmen bekannt, im April 28.000 EV-Fahrzeuge ausgeliefert zu haben. Damit wurden sieben Monate in Folge mehr als 20.000 Autos verkauft. Die Wurzeln von Xiaomi liegen aber im Elektronikbereich: Mit Smartphones und anderen Smart Home-Geräten ist das Unternehmen ein Big Player - insbesondere auf dem Heimatmarkt - und gilt als einer der größten Konkurrenten von Apple in der Region.



