Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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29.04.2026 09:53:00
Xiaomi öffnet vier Topmodelle für Android-17-Testphase
Xiaomi bietet eine Android-17-Testversion für vier Topmodelle an. Die Software richtet sich an Entwickler und erfordert eine globale ROM-Version.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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