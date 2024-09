Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Xlife Sciences AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 mit strategischen Fortschritten und soliden Finanzkennzahlen



19.09.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zürich, 19. September 2024: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat heute ihren Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht und signifikante Fortschritte in ihrer Geschäftsentwicklung bekannt gegeben. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen seine Innovationskraft weiter ausbauen und neue Partnerschaften und Entwicklungen in seinem diversifizierten Portfolio vorantreiben. Der vollständige Halbjahresbericht 2024 der Xlife Sciences AG steht unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» als PDF-Dokument zum Download bereit. Operative Höhepunkte im ersten Halbjahr 2024 Das diversifizierte Portfolio der Xlife Sciences AG umfasst 25 Projektgesellschaften, die im Berichtszeitraum wichtige Fortschritte erzielt haben. Darunter sind folgende Highlights beispielhaft zu nennen: x-nuclear diagnostics GmbH : Mit der Einführung des innovativen PET-Tracers DAZAmed wurden vielversprechende Ergebnisse im Menschen in der Leberdiagnostik erzielt. Der Rollout des Tracers ist für das dritte Quartal 2024 geplant.

: Mit der Einführung des innovativen PET-Tracers DAZAmed wurden vielversprechende Ergebnisse im Menschen in der Leberdiagnostik erzielt. Der Rollout des Tracers ist für das dritte Quartal 2024 geplant. VERAXA Biotech AG : Das Unternehmen hat nebst erfolgreichen präklinischen Versuchen ihr Portfolio mit einer exklusiven Lizenz im Bereich Hemibody-Technologie ergänzt. Dadurch werden Risiken von Nebenwirkungen und hoher Toxizität in der Krebstherapie deutlich reduziert.

: Das Unternehmen hat nebst erfolgreichen präklinischen Versuchen ihr Portfolio mit einer exklusiven Lizenz im Bereich Hemibody-Technologie ergänzt. Dadurch werden Risiken von Nebenwirkungen und hoher Toxizität in der Krebstherapie deutlich reduziert. novaxomx GmbH : Die positiven Resultate aus Tests mit extrazellulären Vesikeln zur Förderung des Knochenwachstums sind ein wichtiger Schritt zur Marktreife.

: Die positiven Resultate aus Tests mit extrazellulären Vesikeln zur Förderung des Knochenwachstums sind ein wichtiger Schritt zur Marktreife. FUSE-AI GmbH : Die Markteinführung der KI-Software «Prostate.Carcinoma.ai» ist erfolgreich erfolgt und verbessert die Diagnosegeschwindigkeit und -genauigkeit bei Prostatakrebs. Es sollen nun weitere Indikationen wie zum Beispiel Brust oder Lunge zeitnah folgen.

: Die Markteinführung der KI-Software «Prostate.Carcinoma.ai» ist erfolgreich erfolgt und verbessert die Diagnosegeschwindigkeit und -genauigkeit bei Prostatakrebs. Es sollen nun weitere Indikationen wie zum Beispiel Brust oder Lunge zeitnah folgen. palleos healthcare GmbH: Der strategische Zusammenschluss mit OCT Clinical GmbH stärkt die Position im Bereich der klinischen Forschung und erschliesst zugleich weitere Länder und Regionen. Zusätzlich wurden bedeutende Synergien zwischen den Portfoliounternehmen genutzt, um technologische Innovationen zu fördern und neue Marktsegmente zu erschliessen. Sie finden weiterführende Informationen im Aktionärsbrief im Halbjahresbericht. Finanzielle Kennzahlen Im ersten Halbjahr 2024 erzielte Xlife Sciences einen Umsatzerlös von CHF 349.818.- (Vorjahresperiode: CHF 347.979.-). Das Ergebnis je Aktie betrug CHF 0,08.- (Vorjahresperiode: CHF -1,10.-). Die Bilanzsumme stieg auf CHF 509.9 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 477.9 Mio.), und das Eigenkapital erreichte CHF 367.0 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 332.6 Mio.). Strategische Partnerschaften und Internationalisierung Ein weiterer Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2024 lag auf der Internationalisierung des Geschäfts, insbesondere durch die erweiterte Kooperation in Abu Dhabi mit Partnern wie Thermo Fisher Scientific und Masdar City. Diese Partnerschaften stärken die Position von Xlife Sciences als führenden Akteur im Bereich der Life Sciences und klinischen Forschung auf globaler Ebene. Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2024 Xlife Sciences blickt optimistisch auf die zweite Jahreshälfte und plant weitere strategische Meilensteine. Zwei Drittel des Portfolios haben den «Proof of Concept»-Status erreicht, was eine solide Basis für das zukünftige Wachstum bietet. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert: «Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes konnten wir im ersten Halbjahr 2024 signifikante Fortschritte erzielen. Unsere innovativen Projekte und strategischen Partnerschaften schaffen nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Wir sind gut aufgestellt, um weiteres Wachstum und langfristige Wertsteigerung zu realisieren.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2024 25. April 2025 Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025 Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Adhoc-Mitteilung