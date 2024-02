Zahl der Energiegemeinschaften in Niederösterreich im Steigen

Über 5.000 Zählpunkte in mehr als 100 Energiegemeinschaften sind nach Angaben von Energie Zukunft Niederösterreich GmbH (EZN) bereits im Bundesland angemeldet worden. Damit sei Anfang Februar der nächste Meilenstein erreicht worden, teilte der börsennotierte Versorger EVN am Sonntag in einer Aussendung mit. EZN ist ein Tochterunternehmen von EVN gemeinsam mit der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu).

Die Initiative "Energiegemeinschaften in Niederösterreich" wurde 2021 gestartet. Im Juli 2023 wurde Zwischenbilanz gezogen, wonach insgesamt 1.000 Personen und Unternehmen Teil eines solchen Modells im Bundesland waren. Energiegemeinschaften findet man bereits in allen Regionen in Niederösterreich, angesichts von gesunkenen Einspeisevergütungen gelten sie als Alternative zur Vermarktung des eigenproduzierten Photovoltaikstroms. Die EZN berät Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen von der ersten Idee bis hin zur Gründung und Verwaltung der Energiegemeinschaft.

